القبض على متهمين بالعديد من وقائع النصب والاحتيال في صبراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة عن القبض على متهمين من ضمن قوائم المطلوبين بدائرة مركز شرطة صبراتة متهمين بعدة جرائم.

وقالت المديرية في إدراج على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز الشرطة تمكنوا من ضبط شخصين متهمين بعدة وقائع سرقة وإطلاق رصاص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأوضحت المديرية، أن أعضاء وحدة التحري والقبض تمكنوا أيضاً من القبض على شخصين من ضمن قوائم المطلوبين بدائرة مركز شرطة صبراته على خلفية عدد من المحاضر المحررة بحقهم، أبرزها إصابة شخص بعيار ناري وكذلك التهديد بالقتل وإشهار السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.