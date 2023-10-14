الحويج يطالب بإنشاء صندوق استثمار مشترك بين تركيا وأفريقيا

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تركيا والدول الأفريقية بوضع رؤية واضحة الأهداف والأساليب والتمويل والنتائج أهدافا للتنمية والشراكة بين ليبيا وتركيا والدول الأفريقية.

واقترح الحويج خلال كلمته بمنتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي في دورته الرابعة، تكوين صندوق مالي للاستثمار في مشروعات الشراكة بين أفريقيا وتركيا بمشاركة المؤسسات والقطاعات الخاصة خاصة وأنه يعد التمويل والمحرك الأساسي للاستثمار، داعياً تركيا والدول الأفريقية إلى الشراكة والاستثمار طويل الأمد في كافة الأنشطة في ليبيا باعتبارها منطقة عبور وبوابة القارة.

واستعرض الحويج خلال المنتدى العلاقات الاقتصادية التركية الأفريقية وحجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار في القارة الأفريقية ومناطق التجارة الحرة وتعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا الرقمية في أفريقيا والترويج لقطاع السياحة.

وشارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في المنتدى الذي يستمر على مدار يومين في إسطنبول بحضور 52 دولة أفريقية على مستوى الوزاري ووكلاء الوزراء و3000 رجل أعمال منهم 1400 رجل أعمال من القارة الأفريقية.