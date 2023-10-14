التكبالي: مقترح البعثة الأممية سيبقي حكومة التطبيع في السلطة

14 أكتوبر، 2023 9:43 م
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أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن مقترح البعثة سيبقي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة لبعض الوقت.

وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن المسار التفاوضي الذي تتحدث عنه البعثة سيدعم بقاء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في السلطة لبعض الوقت، كما أن الأخير ستتم دعوته للمفاوضات كفاعل رئيسي، وفقاً لرؤية البعثة.

وأضاف أن البيان الذي أصدرته البعثة الأممية يمهد لإيجاد طاولة مفاوضات جديدة تشرف عليها، وتستطيع عبرها التنسيق مع الدول الغربية الكبرى، المتدخلة في الساحة الليبية، وفرض حكومة جديدة تضطلع تلك الدول باختيارها.

14 أكتوبر، 2023 9:43 م
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