البيوضي : “باتيلي” يتصرف وكأنه حاكم مدني في ليبيا ونسى المهام الأساسية

أخبار ليبيا 24

وصف الناشط السياسي سليمان البيوضي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالحاكم المدني في ليبيا .

وقال البيوضي عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن باتيلي يتصرف وكأنه حاكم مدني في ليبيا ونسى المهام الأساسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها.

وجدد البيرضي دعوته بضرورة المطالبة باستبعاده عن ليبيا ومقاطعته بشكل فردي أو جماعي من قبل المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن التوجه نحو الكرملين للرد على الموقف الأمريكي الرافض لاستمرار الوضع القائم والاتجاه نحو الانتخابات ودعم التغيير الحكومي هو ممارسة للعبث السياسي وينبئ عن جهل حقيقي بطبيعة الجغرافيا السياسية غرب البلاد، لأن هذه الخطوة ستعجل من سرعة التفاعل والتغيير.