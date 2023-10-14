الأمن الداخلي : حكومة الدبيبة متورطة في زعزعة استقرار بنغازي ولها علاقة بخلية السلماني

أخبار ليبيا 24

كشف مدير إدارة المعلومات والتحقيق في جهاز الأمن الداخلي عن آخر مستجدات التحقيقات المبدئية التي جرت مع المجموعة المسلحة بقيادة المهدي البرغثي، والتي جرت السيطرة عليها، توصلت إلى عدد من النتائج، منها أنه جرى التنسيق مع خالد بولغيب لدخول المدينة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي اليوم الجمعة أن التنسيق جرى على مستوى محلي وخارجي مع دعم من بعض ضعاف النفوس، متهمًا البرغثي بشراء أسلحة وذخائر.

ونوه بأن عدد عناصر المجموعة نحو 40 شخصًا، أغلبهم يعرفون بعضهم بعضًا ومنهم من بايع مليشيا ما تسمي بأنصار الشريعة ولهم أنشطة معادية للدولة، وبعضهم شارك في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ وارتكاب مجزرة براك الشاطئ التي فيها ضحايا كثيرون .

ولفت إلى أن عددًا من الأسماء المتورطة في الهجوم لهم تواصل مع مجلس شورى بنغازي. كما أن منهم من يعرف الدروب الصحراوية ومختص في ذلك، وتحدث مدير التحقيق في جهاز الأمن الداخلي عن تورط حكومة الوحدة الوطنية في تأجيج الرأي العام داخل بنغازي، وفق اعترافات المتورطين، مشيرًا إلى محاولات لزعزعة استقرار بنغازي منذ فترة.

وأضاف أن من الأسماء المشاركة في المجموعة سند المغربي وله صلة وثيقة بأعضاء مجلس شورى بنغازي الهاربين، وعبد السلام العقوري، وجمال الشوخي، وعبد الحميد الكزة، وفرج شكو، وبدر المشيطي من أنصار الشريعة.

وأشار إلى ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع المجموعة المسلحة، منها: 20 قذيفة أر بي جي ، و60 دانة، و100 سلاح كلاشينكوف، وقنابل للقنص، وغيرها.