استمرار اعتصام نقابة هيئة التدريس الجامعي وتعليق الدراسة

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي استمرار اعتصامهم وتعليق الدراسة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

واليوم، أكدت النقابة العامة، الاستمرار في اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول المرتبات بداية من رواتب شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال اجتماعها السنوي الثالث للعام 2023 بجامعة طرابلس.

وحملت النقابة في بيانها الحكومة مسؤولية استمرار الاعتصام أمام الطلاب والشعب الليبي، مطالبة الحكومة بتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات خلال مرتبات شهر أكتوبر الجاري.

ودعا البيان، بضرورة شروع الحكومة في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل ممن لم تصدر لهم قرارات إيفاد.

ووجه البيان الشكر للنائب العام على وقوفه مع شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل التي سلبت حقوقها.

ودعا المعتصمون للضغط على الحكومة للوفاء بتعهداتها وفقًا لمخرجات اللقاء المنعقد بمكتب النائب العام في 3 أكتوبر الجاري، مضيفين أن تحقيق هذا المطلب سيسمح لها برفع الاعتصام.

ووجهت النقابة الشكر لرئيس مجلس النواب ورئيسي لجنتي المالية والتعليم بالمجلس لاستجابتهما السريعة لكل ما طلبته النقابة العامة منهم، مؤكدين استمرار الاعتصام لحين استجابة الحكومة لما التزمت به وفقاً لخطوات فعلية تثبت حسن النية.