وزير الصحة يكشف حصيلة اشتباكات منطقة السلماني في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل عن استشهاد 6 عناصر من منتسبي الجيش الوطني وقوات الأمن أثناء الاشتباك مع خلية السلماني التخريبية.

وقال عبدالجليل خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بنغازي الذي عقد مساء الجمعة، إن أثناء الاشتباك مع خلية السلماني التخريبية ، وقتل تسعة عناصر من المجموعة الإرهابية وأصابه 8 آخرين.

وأكد عبد الجليل أن كل القتلى جرى دفنهم بأمر من النائب العام، وأن جميع المصابين جرى التعامل معهم بصورة متساوية وإنسانية ومهنية.

والاسبوع الماضي، أعلن مصدر عسكري عن انطلاق عملية أمنية للقوات المسلحة و الأجهزة الامنية في بنغازي ضد خلايا مسلحة تسللت الى المدينة مشيرًا الى أن المتسللين شاركوا في مجزرة براك الشاطئ سنة 2017 بقيادة المهدي البرغثي وفي الهجمات على الموانئ النفطية ومناطق سلطان والجليداية سنة 2016 بقيادة إبراهيم الجضران .