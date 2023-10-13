النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بارزين في مصرف شمال أفريقيا

13 أكتوبر، 2023 11:24 م
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أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف شمال أفريقيا في سبها ونائبه، ومسؤول المراجعة الداخلية بالمصرف احتياطياً لتورطهم في وقائع فساد بتهمة تسببهم في ضرر جسيم بالمال العام وعجز في الرصيد الفعلي بالمصرف.

وقال مكتب النائب العام في بيان :”حققنا في اضطراب أداء مسؤولي فرع المصرف وثبت انحرافهم عن مسلمات المهام القيادية المسندة إليهم”.

وأضاف البيان :”المتهمون تخلوا عن إعمال قواعد حماية المال العام؛ مما تسبب في ضرر جسيم بالمال العام؛ وعجز في الرصيد الفعلي” .

13 أكتوبر، 2023 11:24 م
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