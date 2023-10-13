الكبير ييحثُ تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير؛ تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي و المصارف المركزية.

جاء ذلك خلال لقاءه محافظي البنوك المركزية و مدراء المؤسسات المالية في المنتدى رفيع المستوى بمدينة مراكش المغربية.

وفي وقتٍ سابق.. استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومساهمة صندوق النقد الدولي في ضمان الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسة صندوق النقد الدولي ومحافظي مجموعة الدول الأفريقية وجنوب الصحراء في تجمع أفريقيا بصندوق النقد الدولي بمراكش في المملكة المغربية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. ناقش الكبير مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر؛ رؤية المصرف المركزي والرامية إلى دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من البنك الإسلامي في هذا المجال.