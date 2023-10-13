الصوصاع يعلن إصابة المهدي البرغثي بإصابات خطيرة وبليغة

أخبار ليبيا 24

أعلن المدعي العسكري العام فرج الصوصاع تعرض المدعو المهدي البرغثي لإصابات بليغة وخطيرة خلال مواجهات مع القوات المسلحة ورفض تسليم نفسه لها يوم الجمعة الماضي.

وقال “الصوصاع” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، “إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من 40 شخصا بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح”.

وتابع “الصوصاع” قائلا إن “الدورية طلبت دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحًا أن المواجهة تسببت في إصابة البرغثي بإصابات بليغة وخطيرة وكذلك عدد من مرافقيه”.

ولفت إلى أنه أثناء التصدي للإرهابين استشهد عدد من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن المجموعة الإرهابية التي دخلت إلى بنغازي شاركت في مجزرة براك الشاطئ، مشيراً إلى أنهم تسللوا إلى بنغازي عبر الصحراء بهدف زعزعة الاستقرار.