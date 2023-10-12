نورلاند يؤكد للمنفي دعم المجتمع الدولي للجنة المالية

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على دعم المجتمع الدولي لعمل اللجنة المالية العليا وما يصحبها من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في كافة أنحاء ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيثُ ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره شدّد المنفي على حرص المحلس الرئاسي على أهمية الوصول لتسوية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقعه الرسمي فيسبوك.

وفي سياقٍ ذي صلة.. بحث المنفي بحضور نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي؛ نتائج وقوانين لجنة 6+6 المنظمة للانتخابات.

ودعا المجتمعون خلال اجتماعٍ موسع في طرابلس؛ إلى المزيد من التوافقات حول القوانين الانتخابية للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

كما بحث المحتمعون آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا.

إلى جانب ذلك.. اطلع المجتمعون على تداعيات فيضانات مناطق درنة والجبل الأخضر والتي أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين وسُبل دعمها وتوحيد الجهود لإعادة إعمارها وتنميتها، وفقَ ما جاء في منشور للمجلس الرئاسي.