باتيلي ووزير الخارجية التركي يبحثان سُبل الوصول للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وشدّد الطرفان خلال مباحثاتهما في أنقرة على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية.

كما دعا باتيلي والوزير التركي الأطراف الليبية إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات، بحسب تدوينة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي عبر موقع أكس -تويتر سابقًا-

وفي وقتٍ سابق.. بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحضور نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي؛ نتائج وقوانين لجنة 6+6 المنظمة للانتخابات.

ودعا المجتمعون خلال اجتماعٍ موسع في طرابلس؛ إلى المزيد من التوافقات حول القوانين الانتخابية للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

كما بحث المحتمعون آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا.