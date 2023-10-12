المستشار عقيلة صالح يبحث مع نورلاند مستجدات الأوضاع السياسية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وفي وقتٍ سابق.. أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على دعم المجتمع الدولي لعمل اللجنة المالية العليا وما يصحبها من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في كافة أنحاء ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيثُ ناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره شدّد المنفي على حرص المحلس الرئاسي على أهمية الوصول لتسوية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقعه الرسمي فيسبوك.