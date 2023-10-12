المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يؤكد وقوع هزتين أرضيتين مساء اليوم

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وقوع هزتين أرضيتين، مساء اليوم الخميس، الأولى عندالساعة 3:31 والثانية عند الساعة 3:33.

وقال المركز أن مكان الهزة الأولى التقريبي جنوب غرب سرت وشمال شرق مدينة ودان، على بعد 90 كيلو مترا منالساحل الليبي، ومركزها لم يُحدّد، وكانت بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر، وعمق 230 كيلو مترا.

أما الهزة الثانية قد حدثت نتيجة للتصدع من الهزة الأولى، ومكانها تقريبيا بين منطقتي درج و القريات بجبل نافوسة بفالق العزيزية الممتد من مصراتة شرقاً إلى ما بعد الحدود الليبية التونسية الجزائرية، ولم يحدد مركزها،وكانت بقوة 4.2 درجات بمقياس ريختر، وعمق 10 كيلومترات.