‏ الكبير يشارك في تجمع أفريقيا بصندوق النقد الدولي

أخبار ليبيا 24

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومساهمة صندوق النقد الدولي في ضمان الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسة صندوق النقد الدولي ومحافظي مجموعة الدول الأفريقية وجنوب الصحراء في تجمع أفريقيا بصندوق النقد الدولي بمراكش في المملكة المغربية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. ناقش الكبير مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر؛ رؤية المصرف المركزي والرامية إلى دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من البنك الإسلامي في هذا المجال.

كما تضمن اللقاء الاطلاع على نتائج زيارة فريق البنك الإسلامي لطرابلس، وبرامج بناء القدرات التي يتبناها البنك، إلى جانب مناقشة خطط تمكين الشباب ورفع نسبة مشاركتهما في سوق العمل، بحسب المصرف المركزي الليبي.

وفي وقتٍ سابق… بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ السلطات الليبية وتوصيات صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.