الرئاسي يبحث مع باتيلي القوانين الانتخابية وإعمار درنة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحضور نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي؛ نتائج وقوانين لجنة 6+6 المنظمة للانتخابات.

ودعا المجتمعون خلال اجتماعٍ موسع في طرابلس؛ إلى المزيد من التوافقات حول القوانين الانتخابية للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

كما بحث المحتمعون آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة في ليبيا.

إلى جانب ذلك.. اطلع المجتمعون على تداعيات فيضانات مناطق درنة والجبل الأخضر والتي أدت إلى مقتل الآلاف من المواطنين وسُبل دعمها وتوحيد الجهود لإعادة إعمارها وتنميتها، وفقَ ما جاء في منشور للمجلس الرئاسي.