البعثة الأممية تنهي المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاءها من المراجعة الفنية للقوانين الانتخابية.

وأوضحت البعثة في بيانٍ البعثة أنها رصدت عددًا من القضايا الخلافية الواجب معالجتها عبر تسوية سياسية شاملة:

• مسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

• ضرورة شمول جميع الليبيين في العملية الانتخابية.

•إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون.

• الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية.

ودعت البعثة الأممية في بيانها الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.

كما حضت القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية شاملة للجميع

الشعب الليبي يستحق السلام والاستقرار والتقدم، والانتخابات تعد السبيل الأوحد لتحقيق ذلك، بحسب نص البيان.