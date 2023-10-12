آل الدبيبة يمولون زعزعة استقرار بنغازي.. إرهابي في قبضة العدالة يكشف المستور

أخبار ليبيا 24

جهاز الأمن الداخلي يقبض على أحد رموز التنظيم المتطرف، المدعو على محمد المغربي الذي تسلل إلى مدينة بنغازي مع خلية السلماني التخريبية.. ولكن من هو المغربي؟ وما علاقته بالتنظيم؟ وكيف تورط إبراهيم الدبيبة في زعزعة استقرار بنغازي وبثّ الفتن والإشاعات؟

شهدتْ مدينة بنغازي على مدار الأعوام الماضية استقرارًا ملحوظًا، تنعم به المواطنون في ظل نهضةٍ عمرانية غير مسبوقة، شملت الأحياء والمباني والشوارع، وافتتاح المراكز والمؤسسات، وتدشين الجسور وغيرها الكثير.

إلا أن هذا الاستقرار أزعج البعض ممن تقوض مظاهر الاستقرار والإعمار مصالحهم الشخصية، إذ حشدوا أموالهم وطاقاتهم وجنودهم المندسين لزعزعة أمن واستقرار مدينة بنغازي التي عان كثيرًا حتى تصل إلى هذه المرحلة من الاستقرار والأمن والأمان.

في السادس من أكتوبر.. دخلتْ مجموعات مسلحة قال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم إنها تسللت عبر الصحراء وبحوزتها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، أثارت الذعر بين المواطنين؛ وعليه تحركت الأجهزة الأمنية للإطاحة بالخلية التخريبية، وبعد مرور أيامٍ على الحادثة في ظل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، التي أقدم المخربون على تعطيلها.. خرج وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم في بيانٍ مصوّر ليوضح ملابسات الحادثة.

حيثُ أكد اقعيم أنّ بعض المنابر الإعلامية قامت ربط المجموعة التخريبية مع دخول قوافل فزعة خوت درنة الإغاثية لزعزعة النسيج الاجتماعي الوطني، مؤكدًا أنّ قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المختصة قبضت على المجموعة التخريبية والمتعاونين معها وستعرض نتائج التحقيقات عند استيفائها، مضيفًا أن خلية السلماني التخريبية قامت بقطع كوابل الألياف البصرية للشبكات عن مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للاتصالات تعمل على معالجة ما تم تخريبه لإعادة الاتصالات بشكلها الطبيعي.

وتابع اقعيم؛ تبين من خلال التحقيقات أن بعض الدول الأجنبية تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وسنعلن عن تلك الدول لاحقًا.

وتوعد اقعيم أنّ إن الجيش سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعاون مع هذه الجماعات لزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

وتأكيدًا للحادثة.. تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على محمد المغربي الذراع الأيمن للمهدي البرغثي، وبحسب الجهاز الداخلي؛ فإن محمد صالح يونس اقعيم المغربي وهو ابن شقيق على يونس اقعيم أمير داعش في النوفلية الذي قُتل في ضربة أمريكية في سرت سنة 2016، كما أنه أحد المتورطين في مجزرة براك الشاطئ.

جهاز الأمن الداخلي تمكن من الحصول على معلومات من المغربي حول مخطط خليتهم ومصادر تمويلها، مشيرًا على أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المجموعة تلقت الملايين من إبراهيم الدبيبة؛ وذلك لإشاعة الفوضى في بنغازي وتعطيل مسار التنمية والإعمار، كما تحصل الجهاز على معلوماتٍ حساسة حيال مجزرة قاعدة براك والهجمات على الهلال النفطي.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي أن بحوزته أدلة تثبت دعم عائلة الدبيبة والمفتي المعزول صادق الغرياني للتشويش على مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

اللافت للانتباه هو أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خرج في ندوة وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية؛ وقال إن مدينة بنغازي غير آمنة ومعزولة.. مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق شامل.. وسط تساؤلاتٍ أسباب تصريحات الدبيبة الذي لم بعجبه التلاحم الوطني والوحدة بين الليبيين، ولماذا وصف بنغازي بغير الآمنة؛ رغم تمويله لتلك الجماعة التخريبية؟