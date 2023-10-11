مالية الدبيبة تبحث في المغرب إصلاح المالية العامة

أخبار ليبيا 24

تباحث وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك ونائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح مع وزيرة الاقتصاد والمالية بالحكومة المغربية نادية فتاح العلوي؛ آليات التعاون المشترك في مجال إصلاح المالية العامة في ليبيا.

جاء ذلك على هامش المباحثات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في مراكش المغربية؛ وبحسب وزارة المالية بحكومة الوحدة؛ ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف المشتركة من مسائل دعم وتعزيز النمو المستدام في دول القارة الأفريقية، وحشد الموارد اللازمة لتمويله، بحسب الوزارة.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية؛ توصيات وزارة الخزانة الأمريكية حول حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي.

وشملت المباحثات «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمسار توحيد المصرف، ودعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح» وفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.