طب الطوارئ يتمكن من انتشال جثامين 8 ضحايا في درنة

أخبار ليبيا 24

انتشل مركز طب الطوارئ والدعم انتشال جثامين 8 ضحايا من الوديان الشرقية لمدينة درنة.

المركز؛ أوضح في منشورٍ عبر منصته الرسمية أن الفرق التابعة له تمكنت من انتشال 8 جثامين من أم البريكات وأخرى من وادي الخبطة، وذلك بالتعاون مع الضفادع البشرية والكتيبة 128.

وأكد المركز أن الجثامين تمّ نقلها إلى مستشفى الوحدة باب طبرق لإتمام إجراءات الدفن، مشيرًا إلى أن جهود انتشال الجثث تأتي بالتزامن مع تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 328 شخصًا، بحسب المنشور.

وفي سياقٍ ذي صلة… أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال عدد من الجثث مجهولة الهوية وبعض الأشلاء بمدينة درنة.

وبحسب ما أفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم انتشال 18 جثة مجهولة الهوية من البحر بالقرب من منطقة أم البريكات بالتعاون مع الضفادع البشرية وكتيبة 206 منطقة طبرق العسكرية.

كما انتشلت فرق أخرى تابعة للهيئة أشلاء من 7 مواقع داخل المدينة التي جرفتها السيول بعد عمليات بحث واستكشاف من قبل الفرق المختصة التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار أعمالها بكافة إداراتها المختصة على البحث والانتشال لجثث داخل المدينة وخارجها.