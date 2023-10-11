سويسرا تتعهد بتسليم ليبيا قطع أثرية

أخبار ليبيا 24

سلّمت سفارة سويسرا لدى ليبيا، وزارة الخارجية والتعاون الدولي قائمة بقطع أثرية تعود ملكيتها إلى ليبيا، ضبطتها السلطات السويسرية على أراضيها في وقتٍ سابق.

مدير مصلحة الآثار محمد فرج؛ أكد أن الوزارة حددت موعدًا مع السفارة الليبيـة بالعاصمة السويسرية بيرن، لتسليم القطع الأثرية في مراسم رسمية تمهيدًا لنقلها إلى العاصمة طرابلس وتسليمها إلى مصلحة الآثار الليبية؛ حسب ما ذكرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة.

وفي سياقٍ ذي صلة.. اتفقت مصلحة الأثار الليبية الثلاثاء مع مركز الجيل القادم للتدريب والاستشارات من الأردن على إعداد برنامج تدريبي لمتخصصي الآثار الليبيين في مجال الترميم والحفظ، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمصلحة.