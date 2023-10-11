بلدية بنغازي تدعو إلى توحيد الصف وعدم الانجرار وراء الشائعات

أخبار ليبيا 24

دعت بلدية بنغازي مواطني المدينة إلى توحيد الصف وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأدانت البلدية في بيانٍ دخول مجموعة السلماني التخريبية لبنغازي في محاولة لشق الصف وزرع الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة، وفق البيان.

كما أكدت البلدية وقوفها مع الجهات والأجهزة الأمنية وقوات القيادة العامة من أجل «لحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

وفي وقتٍ سابق.. تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على محمد المغربي الذراع الأيمن للمهدي البرغثي، وهو أحد المتسللين إلى مدينة بنغازي مع خلية السلماني التخريبية.

وبحسب الجهاز الداخلي؛ فإن محمد صالح يونس اقعيم المغربي وهو ابن شقيق على يونس اقعيم أمير داعش في النوفلية الذي قُتل في ضربة أمريكية في سرت سنة 2016، كما أنه أحد المتورطين في مجزرة براك الشاطئ.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أنّه تمكن من الحصول على معلومات من المغربي حول مخطط خليتهم ومصادر تمويلها، مشيرًا على أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المجموعة تلقت الملايين من إبراهيم الدبيبة؛ وذلك لإشاعة الفوضى في بنغازي وتعطيل مسار التنمية والإعمار، كما تحصل الجهاز على معلوماتٍ حساسة حيال مجزرة قاعدة براك والهجمات على الهلال النفطي.