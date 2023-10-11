باتيلي والسايح يجريان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ قراءة شاملة للقوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 وأقرها مجلس النواب مؤخرًا، ومدى قابليتها للتطبيق.

باتيلي؛ وخلال تدوينة له عبر موقع أكس -تويتر سابقًا- جدد التأكيد على دعم البعثة للمفوضية؛ حتى يتسنى لها توفير ظروف النجاح الكامل لمهمتها الصعبة المتمثلة في تنظيم الانتخابات كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار والتقدم في ليبيا.

كما أثني باتيلي على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها الفني لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، بما يلبي تطلعات ملايين الليبيين التواقين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، وانتخاب قادتهم، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، حسب نص التدوينة.

وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح؛ تسلمهُ القوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حيثُ ناقش الطرفان آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، وكل ما يتعلق بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة بغرفتيه، حسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

وفي وقتٍ سابق.. أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة؛ رفضهُ إجراء أي تعديلات على نتائج عمل لجنة (6+6) في وبوزنيقة المغربية.

تكالة؛ وفي رسالةٍ وجهها إلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي؛ قال إن مجلس النواب تجاوز قواعد إدارة التوافق الأمر الذي يجعل التشريعات الصادرة عنه باطلة وخرقًا للاتفاق السياسي.