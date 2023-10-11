اليابان تبدي استعدادها للمشاركة في إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

أعرب القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، عن رغبة بلادهِ في إعادة إعمار المدينة، لخبرتها في التعامل مع الكوارث.

جاء ذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، حيثُ بحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عديد المجالات.

وأكد الجانب الياباني قرب استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس.

بدوره شدد الكوني على أهمية تعزيز العلاقات التعاون بين البلدين؛ وذلك لأن التعاون مع اليابان سيساهم بالنهوض بالبلاد في كل المجالات لاسيما الاقتصاد، والتقنية والتعليم، بالإضافة لإعمار درنة، ومرزق؛ على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير السويسري لدى ليبيا، جوزيف رينجلي؛ إنجاح مشروع.

المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أوضح أن الطرفان بحثا آليات الاعتماد على مشروع المصالحة الوطنية، والانطلاق نحو انتخابات تتوافق على قوانينها ونتائجها كل أطراف العملية السياسية، بحسب منشور المكتب.