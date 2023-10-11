اللافي يبحث مع سويسرا إنجاح المصالحة الوطنية والتجهيز للانتخابات

أخبار ليبيا 24

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير السويسري لدى ليبيا، جوزيف رينجلي؛ إنجاح مشروع المصالحة الوطنية والتجهيز للانتخابات

المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أوضح أن الطرفان بحثا آليات الاعتماد على مشروع المصالحة الوطنية، والانطلاق نحو انتخابات تتوافق على قوانينها ونتائجها كل أطراف العملية السياسية، بحسب منشور المكتب.

كما تطرق الطرفان إلى المبادرات الدولية والمحلية، التي تتعلق بالأوضاع الإنسانية في المنطقة الشرقية جراء الفيضانات والسيول.

وفي سياقٍ منفصل… أعرب القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، عن رغبة بلادهِ في إعادة إعمار المدينة، لخبرتها في التعامل مع الكوارث.

جاء ذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، حيثُ بحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عديد المجالات