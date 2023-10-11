الكبير يبحث مع البنك الإسلامية دعم المشروعات الصغرى وتوفير فرص عمل

أخبار ليبيا 24

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر؛ رؤية المصرف المركزي والرامية إلى دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والاستفادة من البنك الإسلامي في هذا المجال.

كما تضمن اللقاء الاطلاع على نتائج زيارة فريق البنك الإسلامي لطرابلس، وبرامج بناء القدرات التي يتبناها البنك، إلى جانب مناقشة خطط تمكين الشباب ورفع نسبة مشاركتهما في سوق العمل، بحسب المصرف المركزي الليبي.

وفي وقتٍ سابق… بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ السلطات الليبية وتوصيات صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل.

كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياقٍ ذي صلة.. بحث الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية؛ توصيات وزارة الخزانة الأمريكية حول حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي.

وشملت المباحثات «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمسار توحيد المصرف، ودعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح» وفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.