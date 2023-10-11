العفو الدولية تطالب بمزيد من الشفافية تجاه مصير المهاجرين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعت منظمة العفو الدولية، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس، إلى المزيد من الشفافية فيما يتعلق بمجال الهجرة في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيانس لها عبر موقعها الرسمي؛ أنها بحاجة إلى المزيد من الشفافية حول تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة وجهود وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وفي سياقٍ ذي صلة.. رحّل، جهاز مكافحة الهجرة طبرق 7 سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، عبر مركز إيواء قنفودة ببنغازي.

وأحال لواء إبراهيم لربد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، الأربعاء، قائمة بأسماء 07 أشخاص إلى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم عبر مركز الإيواء والترحيل قنفودة. والمهاجرين من جنسيات، سيرلانكا والسودان وسوريا وتونس.

وفي النصف الأول من 2023 رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات، بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.