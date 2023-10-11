الدبيبة يشكل لجنة لتنظيم العمالة الوافدة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة؛ تُعنى اللجنة بدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.

وعين الدبيبة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبدالحميد التواتي رئيسًا للجنة وبعضوية مدير مباحث الجوازات عبدالناصر أبوغرارة وممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جمال البوعيشي وممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أبوالقاسم سالم ومدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل أيمن بالخيرات ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة حمدي الرياني ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة جمعة الرقيعي، بحسب الحكومة.