الدبيبة وأورلاندو يبحثان سبل إيجاد آلية موحدة لإعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو سبل إيجاد آلية موحدة لإعادة الإعمار في درنة المنكوبة.

وناقش الطرفان خلال اجتماعٍ موسع في طرابلس سبل تعزيز الشراكة بين حكومة الوحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

بدوره شدّد سفير الاتحاد الأوروبي أورلاندو على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لجهود المبعوث الاممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي لتعزيز العملية السياسية بطريقة توافقية وقابلة للتنفيذ، بحسب تدوينة أورلاندو عبر موقع إكس -تويتر سابقًا-