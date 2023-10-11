الباعور يطلع على الإستراتيجية الأمريكية العشرية لمنع الصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور مع المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار؛ الإستراتيجية الأمريكية العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ أسس المتباحثون خلال الاجتماع آليات التنسيق لتنفيذ الخطة الخاصة بالشراكة بين البلدين.

من جهته اطلعَ وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، بدر الدين التومي، على مسار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

كما تضمن لقاء التومي مع سكرتير مساعد وزير الخارجية الأميركي لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا؛ مناقشة الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينتي درنة ومرزق، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة رفع مستوى تنسيق التعاون المشترك لمنع تجدد الصراع وبناء السلام والاستقرار، بحسب منشورٍ للوزارة.