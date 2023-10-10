وزارة النفط تدشن برنامجًا لتوطين الصناعات النفطية

أخبار ليبيا 24

دشن وزير النفط والغاز محمد عون، مع ووزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسة؛ برنامج توطين صناعة مواد ومعدات النفط في ليبيا.

بدور شدّد عون على أهمية هذا المشروع لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر التقليل من التكاليف التي يتكبدها قطاع النفط والغاز عند توفير هذه المواد والمعدات النفطية، مما سيؤثر على تكلفة إنتاج برميل النفط، وتدوير رأس المال محلياً في مشاريع استثمارية لتنويع الاقتصاد الليبي.

وبحسب وزير النفط والغاز محمد عون سيتيح البرنامج فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن العمل.

وفي سياقٍ ذي صلة.. بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر سبتمبر 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية أغلبها إلى الصين

الناقلة النفطية الأولى ( دلتا ايوس ) وشحنت مليون برميل إلى الصين، والثانية ( دلتا سكاي ) وشحنت مليون برميل الى الصين.

أما الناقلة المليونية الثالثة ( كريت هيرو ) وشحنت مليون برميل إلى مالطا، وكانت الرابعة ( بوبولينا ) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

والناقلة المليونية الخامسة ( ماران سولون ) وشحنت مليون برميل إلى إيطاليا، والسادسة ( دلتا سوبرمي ) وشحنت مليون برميل الى الصين.