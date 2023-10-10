ناقلة مليونية تصل إلى ميناء الحريقة لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الناقلة النفطية إيكو اسيانو سي أي، إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق؛ لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لأخبار ليبيا 24؛ أكد أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر المرشال، وهي الناقلة الثانية خلال شهر أكتوبر الحاليّ..

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 205 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.