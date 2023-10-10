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مصلحة الآثار تُعلن عن العثور على آثار ليبية في سويسرا

10 أكتوبر، 2023 6:45 م
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في تصريحٍ صحفي أكد محمد فرج مُدير مصلحة الاثار الليبية ؛ تواصل السفارة السويسرية في ليبيا معه منأجل ارجاع أثار ليبيه كانت قد ضُبطت في سويسرا أثناء محاولة تهريبها .

وقال محمد فرج أن السفارة السويسرية في ليبيا قد قامت بتقديم قائمة إلى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة تضم قطعاً أثرية متنوعة ؛ تعود ملكيتها لليبيا .

وأكد محمد أنّ قد تمّ تحديدُ موعدٍ مع مع السفارة الليبية في العاصمة السويسرية لتسليم القطع الأثرية في مراسم رسمية، تمهيداً لنقلها لإرجاعها إلى مصلحة الآثار الليبية.

10 أكتوبر، 2023 6:45 م
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