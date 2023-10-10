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عثمان عبد الجليل : الميزانية التي أقرها النواب للمراكز الصحية لم تُصرف بعد

10 أكتوبر، 2023 3:03 م
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في تصريح تلفزيوني قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب ، بأن الأخير لم يقُم بصرف الميزانية المخصصة لصيانة المراكز الصحية حتى الآن.

وقال عبد الجليل خلال تصريحه بأن الصيانات الجارية حالياً في المراكز الصحية بالمناطق المُتضررة من إعصار دانيال ؛ هي تكليفات لشركات متعاقدة مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية .

وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر في وقتٍ سابق، قرار يقضي بصرف 10 مليار دينار ليبي لإعادة إعماروصيانة المُدن المتضررة من إعصار دانيال.

10 أكتوبر، 2023 3:03 م
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