خارجية حكومة الوحدة توقّع اتفاقية في مجال تأمين الحدود

أُجريت يوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة ، مراسم التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم بين الوزارة و بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود “اليوبام”في مجال تقديمالمساعدة والمشورة الفنية للجهات الليبية المعنية بإدارة تأمين الحدود.

ووقع المذكرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مدير إدارة الشؤون السيد “عبدالرحمن خمادة” وعن بعثة “اليوبام” السيدة “نتالينا تشيا “رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي المتكاملة للمساعدة في إدارة الحدود، ‘

وتهدف هذه المذكرة حسب ما نُشر ؛إلى مساعدة ودعم الجهات الليبية المعنية، وإلى تأطير أنشطة البعثة في ليبيا بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الليبية السارية في هذا المجال.