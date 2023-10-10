بعد قطيعة 7 سنوات.. إيران والسودان تستأنفان العلاقات المشتركة

أخبار ليبيا 24

استأنف السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ بعد قطيعةٍ دامت أكثر من 7 سنوات.

الحكومة السودانية أعلنت عودة العلاقات مع إيران سياسيًا وعسكريًا؛ وذلك بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، بحسب بيان الحكومة السودانية.

وفي وقتٍ سابق.. قال وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، عقب عودته من العاصمة السعودية الرياض، إن الأخيرة تؤكد على نظرتها المختلفة بالنسبة للماضي تجاه القضايا الإقليمية على حد قوله.

عبد اللهيان؛ أكد على وجود إجماع على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها، لأنها دخلت مرحلة جديدة من التعاون، إذ جرى الاتفاق مع السعوديين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية في القطاعين الخاص والعام.

وفي وقتٍ سابق… بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله – وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؛ العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وفي مطلع المُباحثات.. «رحّب الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني في زيارته الأولى للعاصمة الرياض، إذ تبلّورت المباحثات حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى الدعوة لتكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين» وفقَ ما جاء في وكالة الشرق الأوسط.