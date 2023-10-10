اِجتماع ثُنائِي بين وِزارَة التَّربية والتَّعليم وَوفد بعثة منظمة اليونيسكو

عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة اِجتماع ثُنائي وع وفد بعثة منظمة الأمم المتحدة للتَّربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” ؛ من أجل إعادة إطلاق مشاريع المنظمة فِي ليبيا، و المتوقفة مُنذ سَنوات، وذلك في مُستهل اِجتماعات البعثة التي تزور ليبيا هذه الأيام.

وَحضر الاِجتماع الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء بِفندق باب البَحر بِالعاصمة طرابلس، وَزير التَّربية والتَّعليم “موسى المقريف” وعدد من المسؤولين في الوازرة وحكومة الوحدة.

وَناقش الاِجتماع أيضاً الأنشطة السابقة، والحالية بين ليبيا، والمنظمة، وإعادة إطلاق المشاريع ذاتية الـ 15 المتوقفة والتابعة لِوزارة التَّربية والتَّعليم، فضلاً عَن مُناقشة عَدم وجود منظمة اليونيسكو في ليبيا.