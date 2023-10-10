المنفي يبحث مع وفد عسكري من بريطانيا التعاون العسكري

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، مع وزير الدولة للقوات المسلحة بالحكومة البريطانية جيمس هيبي؛ تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ووزير الدفاع بحكومة الوحدة ورئاسة الأركان العامة، والوفد البريطاني.

وفي الأثناء.. تباحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع مع وزير الدولة للقوات المسلحة بالمملكة المتحدة جيمس هيبي؛ التعاون الليبي البريطاني في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.

وتمحور الاجتماع الذي شارك فيه مساعد الوزير البريطاني للشؤون العسكرية والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية وبحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، حول الاتفاق على بروتوكول تعاون من خلال لجنة مشتركة لتنظيم أوجه التعاون الفني بين البلدين.