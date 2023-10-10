المنفي وأونماخت يبحثان آخر التطورات السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

كما تضمن اللقاء الذي عقد في طرابلس، مناقشة آليات إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وتضمن اللقاء تقديم أونماخت إحاطته للمنفي عن زيارته لمدينة درنة وبقية المناطق المتضررة شرقي البلاد جراء الفيضانات التي خلفها إعصار دانيال المدة الماضية وأهمية تظافر الجهود لتقديم كافة أنواع الدعم والإعمار لهذه المناطق، حسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي وقتٍ سابق.. بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت؛ آخر مستجدات الأوضاع السياسية وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.

كما ناقش الطرفان في طرابلس آليات العمل مع المبعوث الاممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، لإجراء الانتخابات، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.

من جهته شدد الكوني على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المنخرطة في الملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار.

وتطرق الطرفان إلى بحث كيفية توحيد الجهود لإعادة اعمارها، عن طريق صندوق أو هيئة تتولى الإشراف على عملية الاعمار، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.