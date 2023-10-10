اللافي والكوني يبحثان مع نورلاند التعاون في مجالات الانتخابات والمصالحة

أخبار ليبيا 24

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند وبحضور مديرة مكتب الصراع وتحقيق الاستقرار في الحكومة الأمريكية؛ التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الانتخابات والمصالحة والتنمية.

كما بحث المجتمعون في طرابلس؛ مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وسبل تطوير آليات التعاون بين ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها استعرضت الولايات المتحدة استراتيجية التعاون بين البلدين، لتحقيق الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية، وإعمار مدينة مرزق والمدن المتضررة، جراء الفيضانات والسيول، بحسب ما أعلن عنه مكتب المجلس الرئاسي.

بدورهما أكدا النائبان على أهمية التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي، في مجالات التنمية، وتأمين الحدود الجنوبية، والتأكيد على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل عودة الاستقرار لليبيا، وإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.