الكبير يبحث مع صندوق النقد الدولي آليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، و تنفيذ السلطات الليبية توصيلت صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم و تنويع مصادر الدخل.

كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الفني لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياقٍ ذي صلة..بحث الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية؛ توصيات وزارة الخزانة الأمريكية حول حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي.

وشملت المباحثات «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمسار توحيد المصرف، ودعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح» وفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.