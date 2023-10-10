العجز التجاري المصري ينخفض بواقع 23 بالمئة

أخبار ليبيا 24

انخفض عجز الميزان التجاري لدولة مصر بنسبة 23.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مسجلاً 2.93 مليار دولار؛ متأثرًا بانخفاض قيمة الصادرات المصرية التي سجلت انخفاضًا قدره 3.1 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل اتضخم المصري ارتفاعًا قدره 38 بالمئة خلال سبتمبر على أساسٍ سنوي من أصل 37.4 بالمئة في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فقد ارتفعت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر الماضي.

وفي الأثناء.. سجل إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من الموانئ المصرية حوالي 5.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن: أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وصول إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج 2.7 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى زيادة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وفق ما أدلى به رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى.