الرئيس الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي

10 أكتوبر، 2023 12:21 م
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أخبار ليبيا 24

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء هجمات العدو الإسرائيلي على فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) دعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة.

بدوره.. طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة الذي يئن تحت قصف الكيان الصهيوني، حسب ما أكدته وكالة رويترز للأنباء

وفي الأثناء.. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية 6 مساجد، 3 مصارف، وأربع مدارس، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)؛ ذكرت أن «طائرات الاحتلال دمّرت بالكامل أربعة مساجد في مدينة غزة، ومسجداً في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا» وفق الوكالة.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن القصف طال حتى اللحظة ثلاثة مصارف في قطاع غزة، بحسب الوكالة

وفي وقتٍ سابق.. أطلق قائد كتائب القسام لحركة حماس الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

10 أكتوبر، 2023 12:21 م
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