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الدبيبه يؤكد التزام حكومته بمعالجة الأضرار النفسية للمُتضررين .

10 أكتوبر، 2023 2:42 م
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بالتزامُن مع اليوم العالمي للصحة النفسية ؛ أكد “عبد الحميد الدبيبه رئيس حكومة الوحدة التزام حكومته بمعالجة التداعيات النفسية للمُتضررين جراء إعصار دانيال .

وقال الدبيبه خلال كلمته في المؤتمر الثاني للصحة والعلاج النفسي ،  “أن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على أعمال التشييد والبناء ، لكنّ التحدي الأصعب هو الاهتمام بالتداعيات النفسية للسُكّان المُتضررين .“مشيراً إلى توجيههالتعليمات بالاهتمام بهم .

وأكد الدبيه عزم حكومته دعم الأكاديمية المتخصصة والدقيقة في مجالات الطب النفسي ، وتنظيم القطاع الخاص ليقدم خدماته في مجال  الصحة النفسية .

10 أكتوبر، 2023 2:42 م
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