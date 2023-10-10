الدبيبه يؤكد التزام حكومته بمعالجة الأضرار النفسية للمُتضررين .

بالتزامُن مع اليوم العالمي للصحة النفسية ؛ أكد “عبد الحميد الدبيبه “ رئيس حكومة الوحدة التزام حكومته بمعالجة التداعيات النفسية للمُتضررين جراء إعصار دانيال .

وقال الدبيبه خلال كلمته في المؤتمر الثاني للصحة والعلاج النفسي ، “أن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على أعمال التشييد والبناء ، لكنّ التحدي الأصعب هو الاهتمام بالتداعيات النفسية للسُكّان المُتضررين .“مشيراً إلى توجيههالتعليمات بالاهتمام بهم .

وأكد الدبيه عزم حكومته دعم الأكاديمية المتخصصة والدقيقة في مجالات الطب النفسي ، وتنظيم القطاع الخاص ليقدم خدماته في مجال الصحة النفسية .