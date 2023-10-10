التضخم المصري يرتفع بـ38 بالمئة خلال سبتمبر

أخبار ليبيا 24

سجل معدل اتضخم المصري ارتفاعًا قدره 38 بالمئة خلال سبتمبر على أساسٍ سنوي من أصل 37.4 بالمئة في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فقد ارتفعت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر الماضي.

وفي سياقِ ذي صلة.. حققت واردات مصر من القمح ارتفاعًا بواقع 30 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبحسب وثيقة رسمية، قفزت الواردات خلال تلك المدة إلى 8.34 مليون طن، إذ تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من الموانئ المصرية حوالي 5.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن: أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وصول إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج 2.7 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى زيادة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وفق ما أدلى به رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى.