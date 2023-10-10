التجمع الوطني للأحزاب الليبية يؤيد القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24

أكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية تأييده للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6، وبحسب ما ورد في الإعلان الدستوري الـ 13.

جاء ذلك خلال لقائهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيثُ طالب أعضاء الحزب بتشكيل حكومة واحده على مستوى ليبيا تعني بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات، مشددين على دعمهم كما للعملية الانتخابية في ليبيا.

بدوره قال المستشار عقيلة صالح إن البرلمان قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد عن لجنة 6+ 6 المشكلة من المجلسين.

وأشار المستشار صالح إلى دور الأحزاب السياسية في توعية وتحفيز منتسبيها للانخراط في العملية الانتخابية؛ للارتقاء بالاستحقاق الانتخابي.