الإرهابي محمد المغربي شقيق أمير داعـ.ش في قبضة الأجهزة الأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز الأمن الداخلي من القبض على محمد المغربي الذراع الأيمن للمهدي البرغثي، وهو أحد المتسللين إلى مدينة بنغازي مع خلية السلماني التخريبية.

وبحسب الجهاز الداخلي؛ فإن محمد صالح يونس اقعيم المغربي وهو ابن شقيق على يونس اقعيم أمير داعش في النوفلية الذي قُتل في ضربة أمريكية في سرت سنة 2016، كما أنه أحد المتورطين في مجزرة براك الشاطئ.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أنّه تمكن من الحصول على معلومات من المغربي حول مخطط خليتهم ومصادر تمويلها، مشيرًا على أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المجموعة تلقت الملايين من إبراهيم الدبيبة؛ وذلك لإشاعة الفوضى في بنغازي وتعطيل مسار التنمية والإعمار، كما تحصل الجهاز على معلوماتٍ حساسة حيال مجزرة قاعدة براك والهجمات على الهلال النفطي.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي أن بحوزته أدلة تثبت دعم عائلة الدبيبة والمفتي المعزول صادق الغرياني للتشويش على مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.

وسبق أن اعتبر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مدينة بنغازي مدينةً معزولةً عن العالم؛ مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق شامل يشير إلى قطع متعمد للاتصالات في بنغازي، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية غير آمنه.