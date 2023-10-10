الأمن الداخلي يدعو إلى عدم الانجرار وراء حملة التضليل وتذكر مدى حقد بقايا التنظيمات الإرهابية

أخبار ليبيا 24

أوضح جهاز الأمن الداخلي بنغازي، أن خلية السلماني التخريبية حاولت زعزعة استقرار المدينة وتلقت ضربة موجعة فقدت على إثرها عددًا من عناصرها.

وأكد الجهاز خلال منشورٍ له عبر موقعه الرسمي أنّ ما تبقى من عناصر الخلية التخريبية أطيح بهم وهم تحت قبضة الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام مشبوهة تمارس حملة كذبٍ وتضليل وقعت بها نتيجة سوء نيتها.

ودعا الجهاز في منشوره أهالي بنغازي إلى الابتعاد عن هذه الحملة الكاذبة وتذكر مدى حقد بقايا هذه التنظيمات، بحسب نص المنشور.

الجدير بالذكر أن الجها تمكن من القبض على محمد المغربي الذراع الأيمن للمهدي البرغثي، وهو أحد المتسللين إلى مدينة بنغازي مع خلية السلماني التخريبية.

وبحسب الجهاز الداخلي؛ فإن محمد صالح يونس اقعيم المغربي وهو ابن شقيق على يونس اقعيم أمير داعش في النوفلية الذي قُتل في ضربة أمريكية في سرت سنة 2016، كما أنه أحد المتورطين في مجزرة براك الشاطئ.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أنّه تمكن من الحصول على معلومات من المغربي حول مخطط خليتهم ومصادر تمويلها، مشيرًا على أن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن المجموعة تلقت الملايين من إبراهيم الدبيبة؛ وذلك لإشاعة الفوضى في بنغازي وتعطيل مسار التنمية والإعمار، كما تحصل الجهاز على معلوماتٍ حساسة حيال مجزرة قاعدة براك والهجمات على الهلال النفطي.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي أن بحوزته أدلة تثبت دعم عائلة الدبيبة والمفتي المعزول صادق الغرياني للتشويش على مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية.