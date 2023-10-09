وزراة الداخلية: المجموعة التخريبية تسللت عن طريق الصحراء وبحوزتها أسلحة ثقيلة ومتوسط

أخبار ليبيا 24

أوضح وكيل وزراة الداخلية، فرج اقعيم، أن بعض المنابر الإعلامية قامت ربط المجموعة التخريبية مع دخول قوافل فزعة خوت درنة الإغاثية لزعزعة النسيج الاجتماعي الوطني.

وأكد اقعيم خلال بيانٍ أنّ قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية المختصة قبضت على المجموعة التخريبية والمتعاونين معها وستعرض نتائج التحقيقات عند استيفائها.

وأضاف أن خلية السلماني التخريبية قامت بقطع كوابل الألياف البصرية للشبكات عن مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للاتصالات تعمل على معالجة ما تم تخريبه لإعادة الاتصالات بشكلها الطبيعي.

وتابع اقعيم؛ تبين من خلال التحقيقات أن بعض الدول الأجنبية تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وسنعلن عن تلك الدول لاحقًا.

وقال اقعيم إن الجيش سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعاون مع هذه الجماعات لزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

كما أكد اقعيم أنّ بعض الدول الغربية استعانة ببعض الليبيين ومدتهم بالأسلحة والعتاد للتعاون معها في تنفيذ أجندتها لتفكيك الوطن.

وفي الختام دعا اقعيم المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتبين وتحكيم العقل والمنطق.