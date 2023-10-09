واردات مصر ترتفع بـ 30% خلال أول 9 أشهر من 2023

أخبار ليبيا 24

حققت واردات مصر من القمح ارتفاعًا بواقع 30 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبحسب وثيقة رسمية، قفزت الواردات خلال تلك المدة إلى 8.34 مليون طن، إذ تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من الموانئ المصرية حوالي 5.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن: أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وصول إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج 2.7 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى زيادة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وفق ما أدلى به رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى.

كما تسعى مصر إلى زيادة عدد زوارها من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح مع حلول العام2024.

رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي؛ قال إن هذا المعدل يأتي بالمقارنة مع 3.1 مليون سائح في 2022؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة في زيادة السائحين العرب بالتوازي مع حالة الرواج التي تعيشها السياحة المصرية في الآونة الحالية، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.